Вратарь «Факела» Свинов: будет классно отправить «Локомотив» в стыки

22-летний вратарь воронежского «Факела» Илья Свинов высказался о том, будет ли он рад тому, если его команда по итогам сезона окажется выше «Локомотива» в турнирной таблице.
«Наверное, будет классно отправить в стыки «Локомотив», а самим занять место выше? Это вообще будет классно. Вот к разговору о том, что приятно, когда мы выше «Локомотива». Если в тоге мы окажемся выше, а «Локомотив» попадет в стыки, тогда точно будет опустошение внутри и радость. Остаться в РПЛ в первый сезон, когда у команды самый низкий бюджет – это трудно. Понятно, можно выиграть одну игру, но на дистанции, когда в сезоне много игр, держать планку тяжело. Так что будет кайф, если мы не вылетим», — приводит слова Свинова «РБ Спорт».
Напомним, что по итогам первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» оказался на 13-м месте с 12 очками, опережая «Локомотив», идущего 14-м, по дополнительным показателям.
Радость фанатов «Факела» после третьего гола в ворота «Динамо».
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