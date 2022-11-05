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Иньиго Мартинес из «Атлетика Бильбао» может заменить Пике в «Барселоне»

Иньиго Мартинес из «Атлетика Бильбао» может заменить Пике в «Барселоне»
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Центральный защитник футбольного клуба «Атлетик Бильбао» Иньиго Мартинес может перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

В Мартинесе «Барселона» видит замену 35-летнему игроку каталонцев Жерару Пике, который объявил об уходе из клуба и завершении карьеры. Контракт 31-летнего защитника «Атлетика» истекает летом 2023 года, что даёт возможность вести с ним переговоры другим клубам уже в январе.

По информации источника, у «Барселоны» есть устное соглашение о переходе Мартинеса в июле, однако клуб может изучить варианты перехода футболиста в зимнее трансферное окно. «Атлетик» также может быть заинтересован в том, чтобы продать своего защитника зимой, выручив за него небольшую сумму.

Мартинес в девяти играх в текущем сезоне испанской Ла Лиги.

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