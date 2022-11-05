Гвардиола: я сказал Холанду: «Больше никаких голов, иначе обо мне не будут говорить»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на критику в свой адрес со стороны шведского нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.

«Ибрагимович прав, абсолютно прав. В этом клубе, в этой команде моё эго стоит выше любого другого человека, каждого игрока. Мне не нравится, когда Эрлинг Холанд забивает по три гола, когда для него создаются все моменты. Я так ему завидую! Честно, очень завидую!

Я сказал ему: «Эрлинг, пожалуйста, не забивай больше никаких голов, иначе газеты не будут говорить обо мне и только обо мне. Ибрагимович прав, он прекрасно меня знает. Может быть, он сможет написать ещё одну книгу», — приводит слова испанского тренера Goal.

Ранее Ибрагимович заявил, что Гвардиола мешает своим игрокам становиться лучше и прогрессировать из-за своего эго. По мнению шведа, прогресс нападающего «горожан» Эрлинга Холанда будет зависеть прежде всего от него самого, а не от Гвардиолы.

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