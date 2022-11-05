Стала известна процедура церемонии чествования Жерара Пике перед игрой «Барселоны»

Стало известно, как пройдёт церемония чествования защитника футбольного клуба «Барселона» Жерара Пике, сообщает Mundo Deportivo.

Церемония состоится сегодня, 5 ноября, перед матчем каталонцев с «Альмерией» в испанской Ла Лиге. За несколько минут до начала матча на газоне стадиона будет развёрнут гигантский баннер в честь Пике с надписью «Sempr3», обыгрывающей номер футболиста. Кроме того, игроки «Барселоны» выйдут на разминку в футболках с именем Пике и его номером. На одном из экранов стадиона будет показано видео, посвящённое испанцу. В конце матча Пике выступит с речью и совершит круг почёта по полю.

Ранее Пике объявил об уходе из «Барселоны» и завершении игровой карьеры. 35-летний испанец завоевал 30 трофеев с клубом, сыграв в 615 матчах.

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