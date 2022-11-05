Стала известна процедура церемонии чествования Жерара Пике перед игрой «Барселоны»

Стало известно, как пройдёт церемония чествования защитника футбольного клуба «Барселона» Жерара Пике, сообщает Mundo Deportivo.
Церемония состоится сегодня, 5 ноября, перед матчем каталонцев с «Альмерией» в испанской Ла Лиге. За несколько минут до начала матча на газоне стадиона будет развёрнут гигантский баннер в честь Пике с надписью «Sempr3», обыгрывающей номер футболиста. Кроме того, игроки «Барселоны» выйдут на разминку в футболках с именем Пике и его номером. На одном из экранов стадиона будет показано видео, посвящённое испанцу. В конце матча Пике выступит с речью и совершит круг почёта по полю.
Ранее Пике объявил об уходе из «Барселоны» и завершении игровой карьеры. 35-летний испанец завоевал 30 трофеев с клубом, сыграв в 615 матчах.
Топ голевых передач 11-го тура Ла Лиги:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 5 ноября 2022
-
13:00
-
12:55
-
12:48
-
12:35
-
12:25
-
12:25
-
12:10
-
12:08
-
12:04
-
11:55
-
11:47
-
11:44
-
11:35
-
11:16
-
11:02
-
11:00
-
10:47
-
10:44
-
10:41
-
10:27
-
10:25
-
10:18
-
10:15
-
09:59
-
09:50
-
09:32
-
09:28
-
09:25
-
09:24
-
09:00
-
09:00
-
08:32
-
08:29
-
07:37
-
07:03