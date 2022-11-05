«Мне посчастливилось работать с ним, и я снимаю шляпу». Эдер Сарабия — о Пике

Главный тренер «Андорры» Эдер Сарабия высказался о решении защитника «Барселоны» Жерара Пике завершить карьеру. Футболист является владельцем андоррской команды.
«У меня была некоторая информация, но не такая неизбежная. Конечно, это всех нас удивило.
Как для тренера и футбольного болельщика для меня он один из лучших центральных защитников, который доставил нам удовольствие как в «Барсе», так и в сборной Испании. Я много раз говорил о паре, которую он сформировал с Пуйолем: как они понимали друг друга, как защищались вдали от штрафной.
Как сказал Хави, лидер. Я добавляю его способность комбинировать и создавать превосходство. Он идеальный центральный для «Барселоны» и сборной Испании. Мне посчастливилось работать с ним, и я снимаю шляпу, потому что он всегда был профессионалом и пытался помогать. У меня была тесная связь с ним. Мы болтали в подтрибунке, и он давал нам советы. Он никогда не убегал с тренировок и всегда был предрасположен», — приводит слова Сарабии Mundo Deportivo.
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