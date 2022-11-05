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Александр Мостовой оценил шансы «Спартака» на победу в матче с «Сочи»

Александр Мостовой оценил шансы «Спартака» на победу в матче с «Сочи»
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«У «Спартака» хорошие шансы победить в матче с «Сочи». Сейчас команда идёт на втором месте: я давным-давно говорил, что они должны быть там. Всё получается — игра идёт. Правда, с «Торпедо» было чуть трудновато — немного помучались. «Сочи» захочет преподнести сюрприз, но у «Спартака» шансы выше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Сочи» — «Спартак» состоится сегодня, 5 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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