Манджукич: вы не станете Кьеллини за две игры. Нужно время. Аллегри исправит ситуацию

Бывший нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич прокомментировал выступления туринской команды в текущем сезоне и поддержал главного тренера Массимилиано Аллегри.

«Ювентус» потерял нескольких лидеров, ключевых игроков, парней, которые знали, как побеждать. Относительно легко выиграть важный матч, но трудно делать это каждую неделю — а это то, что вам нужно, чтобы завоевать титул. У «Ювентуса» всё ещё много качественных футболистов, но нужно время, чтобы создать команду с характером и победным менталитетом. Я уверен, что они вернутся на свой уровень.

Не удивлён, что болельщики критикуют тренера, когда дела идут не очень хорошо. Не думаю, что результаты полностью зависят от Аллегри. Он зарекомендовал себя как отличный тренер. Вы не станете Кьеллини за две игры, даже если у вас есть талант. Нужно время. Я думаю, что Аллегри — отличный тренер и может переломить ситуацию», — приводит слова хорватского футболиста La Gazzetta dello Sport.

«Ювентус» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии A после 12 туров. Туринский клуб уже вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов, заняв третью строчку в группе с «ПСЖ», «Бенфикой» и «Маккаби Хайфа».

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