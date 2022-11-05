«Зенит» — «Ахмат»: Конате забил второй гол грозненцев

В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом». Команды встречаются на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Главный арбитр матча — Павел Кукуян (Сочи). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Полузащитник гостей Евгений Харин открыл счёт уже на первой минуте. Садулаев разогнал грозненскую контратаку правым краем, сделал передачу в штрафную, удар Камилова привёл к рикошету — мяч от ноги Караваева угодил в штангу. Харин, подобрав мяч во вратарской, добил его в ворота. На восьмой минуте нападающий «Ахмата» Мохамед Конате отправил второй мяч в ворота Михаила Кержакова. Чистяков потерял мяч у радиуса штрафной, Конате после перехвата продвинулся вперёд и технично перебросил вратаря.
В первом круге чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков. Команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Перед матчем «Ахмат» располагался на седьмой строчке, заработав 23 очка после 15 проведённых встреч.
- 5 ноября 2022
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