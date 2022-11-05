Главный тренер «Ахмата» Ташуев прокомментировал сенсационную победу над «Зенитом»
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о гостевой победе над «Зенитом» (2:1).
«Сложный матч. Ясно, что «Зенит» – титульный клуб с хорошим подбором футболистов. В первом тайме выполнили план на игру, прессинговали, проводили атаки. Могли третий мяч забить. Во втором тайме не хватило силёнок, делали замены. Остались без мяча — хоть мы и не хотим так играть. Потом перестроились. И были более целеустремлёнными, прежде чем выиграть игру. И, слава богу, выиграли», — передаёт слова Ташуева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
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