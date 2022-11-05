Главный тренер «Ахмата» Ташуев: для меня победа над «Зенитом» — просто три очка

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев после гостевой победы над санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 2:1 в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги рассказал, что для него значит результат этого матча. «Ахмат» к восьмой минуте сумел забить два мяча, на что питерцы ответили лишь голом Андрея Мостового во втором тайме.

«Я против «Зенита» часто играл, ещё против Халка. Так что знаю стилистику. Для меня это просто три очка. И возможность подняться в таблице», — передаёт слова Ташуева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Благодаря этой победе «Ахмат» набрал 26 очков и поднялся на пятое место турнирной таблицы российского чемпионата. В следующем туре подопечные Ташуева сыграют на выезде с «Пари Нижний Новгород». «Зенит» с 39 очками остался на первом месте.