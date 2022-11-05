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Чистяков: хотел бы сыграть за сборную России в матчах с Таджикистаном и Узбекистаном

Чистяков: хотел бы сыграть за сборную России в матчах с Таджикистаном и Узбекистаном
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился желанием выступить в составе сборной России в предстоящих товарищеских матчах с национальными командами Таджикистана и Узбекистана.

«Сборная? Хотел бы сыграть за сборную России в матчах с Таджикистаном и Узбекистаном», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Матч со сборной Таджикистана подопечные Валерия Карпина проведут 17 ноября в Душанбе. Встреча с Узбекистаном состоится 20 ноября в Ташкенте. Ранее представители сборной Боснии и Герцеговины отменили товарищескую игру со сборной России, которая должна была состояться в ноябре.

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