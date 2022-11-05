Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Пари НН. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Ахмата» Шелия объяснил, за счёт чего команда одержала победу в матче с «Зенитом»

Вратарь «Ахмата» Шелия объяснил, за счёт чего команда одержала победу в матче с «Зенитом»
Комментарии

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия после победы над «Зенитом» со счётом 2:1 объяснил, как грозненцы сумели набрать три очка в Санкт-Петербурге. На голы Евгения Харина и Мохамеда Конате команда Сергея Семака сумела ответить лишь голом Андрея Мостового.

«Мы забили на первой минуте. Следовало от нас потом ждать, что мы немного сядем. Играли больше на контратаках. «Зенит» в принципе играет больше с мячом.

Повезло, что забили на первой минуте. Быстрые два гола определили ход игры

Особые ли чувства нанести «Зениту» первое поражение в сезоне? В любом случае это «Зенит». Они уже несколько лет фавориты чемпионата. Для нас, конечно, радость, а особенно на выезде», — передаёт слова Шелии корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Новость по теме
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: все хотят обыграть «Зенит» — у нас это получилось
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022