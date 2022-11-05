Вратарь «Ахмата» Шелия объяснил, за счёт чего команда одержала победу в матче с «Зенитом»
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Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия после победы над «Зенитом» со счётом 2:1 объяснил, как грозненцы сумели набрать три очка в Санкт-Петербурге. На голы Евгения Харина и Мохамеда Конате команда Сергея Семака сумела ответить лишь голом Андрея Мостового.
«Мы забили на первой минуте. Следовало от нас потом ждать, что мы немного сядем. Играли больше на контратаках. «Зенит» в принципе играет больше с мячом.
Повезло, что забили на первой минуте. Быстрые два гола определили ход игры
Особые ли чувства нанести «Зениту» первое поражение в сезоне? В любом случае это «Зенит». Они уже несколько лет фавориты чемпионата. Для нас, конечно, радость, а особенно на выезде», — передаёт слова Шелии корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
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