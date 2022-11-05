Игрок «Ман Сити» оформил покер в ворота «МЮ» U21 и отпраздновал гол в стиле Роналду
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Вингер «Манчестер Сити» U21 Карлос Боргес оформил покер в ворота «Манчестер Юнайтед» (6:1) в матче молодёжного чемпионата Англии. Свой третий гол 18-летний футболист отпраздновал в стиле форварда манкунианцев Криштиану Роналду.
Боргес начинал футбольную карьеру в «Спортинге», а в академии «Манчестер Сити» оказался в 2014 году. В нынешнем сезоне на его счету 12 голов и семь результативных передач в 17 матчах во всех турнирах. Соглашение Карлоса с «Манчестер Сити» истекает летом 2024 года.
Боргес является соотечественником 37-летнего Роналду. Нападающий уже успел дебютировать за сборную Португалии U19, в составе которой в пяти встречах отличился единожды.
Роналду облил водой Фердинанда. Видеоролик:
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