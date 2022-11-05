Фред — о ситуации с Роналду в «МЮ»: когда ты не играешь, то расстраиваешься, это нормально

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред прокомментировал конфликтную ситуацию с нападающим «красных дьяволов» Криштиану Роналду, который из-за раннего ухода со стадиона в матче с «Тоттенхэмом» (2:0) на несколько дней был исключён из первой команды и отстранён от тренировок, а после возвращён в состав.

«Это сложно. Каждый поступает по-своему. Каждый хочет быть на поле и играть, чтобы помочь команде. Когда ты не играешь, ты расстраиваешься, и это нормально. Это случалось с ним, со мной, с другими игроками. Это часть футбола. Я разговаривал с тен Хагом, и главное, что сейчас точно всё в порядке. После возвращения он снова забил гол, что важно, и я надеюсь, что он продолжит в том же духе и проведёт отличный сезон в «Манчестер Юнайтед». Он очень важный игрок как на поле, так и за его пределами. Хотя, конечно, возраст тоже имеет значение», — приводит слова Фреда издание Marca.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»: