Первое поражение «Зенита» в сезоне РПЛ — в видеообзоре матча с «Ахматом»

Cегодня, 5 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Играли местный «Зенит» и «Ахмат» (Грозный). Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:1.
Полузащитник гостей Евгений Харин открыл счёт уже на первой минуте. Садулаев разогнал грозненскую контратаку правым краем, сделал передачу в штрафную, удар Камилова привёл к рикошету — мяч от ноги Караваева угодил в штангу. Харин, подобрав мяч во вратарской, добил его в ворота. На восьмой минуте нападающий «Ахмата» Мохамед Конате отправил второй мяч в ворота Михаила Кержакова. Чистяков потерял мяч у радиуса штрафной, Конате после перехвата продвинулся вперёд и технично перебросил вратаря.
На 64-й минуте Андрей Мостовой отыграл один мяч: прошёл заброс в штрафную, Мостовой прикрыл мяч корпусом, развернулся и с полулёта пробил точно в цель.
«Зенит» с 39 очками занимает в турнирной таблице первое место. «Ахмат» (26) — пятый.
- 5 ноября 2022
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