В 16-м туре РПЛ очки потеряли все команды из топ-3 лиги

Сегодня, 5 ноября, свои матчи в 16-м туре Российской Премьер-Лиги провели команды, занимающие первые три строчки турнирной таблицы. Речь идёт о «Зените», «Спартаке» и ЦСКА. Все три клуба в этих встречах потеряли очки.

«Зенит» дома играл с «Ахматом». Исход матча решили точные удары Евгения Харина и Мохамеда Конате, хозяев не спас гол Андрея Мостового.

«Спартак» открыл счёт в выездном матче с «Сочи»: Квинси Промес отличился уже на седьмой минуте, но Кирилл Заика на 44-й минуте счёт сравнял, а больше команды не забивали.

ЦСКА пропустил один гол от «Пари НН»: на 67-й минуте подачу с углового замкнул Виктор Александров. Армейцы — единственная команда из топ-3, рискующая выбыть из этого списка. У «Ростова» столько же очков (29), но матч с «Динамо» в запасе.