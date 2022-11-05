Гильермо Абаскаль прокомментировал ничью «Спартака» в матче с «Сочи»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвёл итоги матча с «Сочи» (1:1) в 16-м туре Российской Премьер-Лиги.
На этом стадионе всем командам приходится сложно. Вот и «Спартаку» сегодня тоже пришлось непросто. «Сочи» — сильный соперник. В этом плане заработанное очко, считаю, можно занести в актив, — приводит слова Абаскаля пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале.
Отметим, что красно-белые ни разу не побеждали на сочинском «Фиште». Предыдущие три матча заканчивались победой домашней команды с сухим счётом.
В следующем туре «Спартак», в активе которого 33 очка, сыграет в гостях с «Локомотивом». До зимней паузы команде Абаскаля также предстоит встретиться с «Крыльями Советов» и «Зенитом» в Фонбет Кубке России.
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