«Сегодня мы не выиграли АПЛ, но это важный момент». Гвардиола — о победе над «Фулхэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями от победы в матче с «Фулхэмом» со счётом 2:1. В середине первого тайма «горожане» остались в меньшинстве после удаления защитника Жоау Канселу, а победный гол был забит на 90+5-й минуте, когда нападающий Эрлинг Холанд реализовал 11-метровый удар.
«Сегодня мы не выиграли Премьер-лигу, но это важный момент для всей нашей работы. Все были замечательными сегодня, играя 65 минут вдесятером с «Фулхэмом». То, как мы играли, решающий мяч в конце и моё празднование с болельщиками… Видеть их лица среди толпы, когда я бежал по бровке — это было здорово.
Как главный тренер я испытал волнующие эмоции. После семи лет здесь могут возникнуть сомнения: тысячи тренировок, матчей и путешествий, но мы всё ещё здесь и хотим продолжать делать то, что мы делаем. Это заставляет меня испытывать невероятную гордость», — цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»:
- 5 ноября 2022
-
23:41
-
23:30
-
23:28
-
23:24
-
23:19
-
23:15
-
23:12
-
23:07
-
23:00
-
22:47
-
22:45
-
22:37
-
22:32
-
22:31
-
22:21
-
22:20
-
22:14
-
22:08
-
22:03
-
22:03
-
22:01
-
21:59
-
21:55
-
21:53
-
21:48
-
21:45
-
21:41
-
21:39
-
21:34
-
21:28
-
21:26
-
21:16
-
21:08
-
21:05
-
21:00