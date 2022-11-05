«Сегодня мы не выиграли АПЛ, но это важный момент». Гвардиола — о победе над «Фулхэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями от победы в матче с «Фулхэмом» со счётом 2:1. В середине первого тайма «горожане» остались в меньшинстве после удаления защитника Жоау Канселу, а победный гол был забит на 90+5-й минуте, когда нападающий Эрлинг Холанд реализовал 11-метровый удар.

«Сегодня мы не выиграли Премьер-лигу, но это важный момент для всей нашей работы. Все были замечательными сегодня, играя 65 минут вдесятером с «Фулхэмом». То, как мы играли, решающий мяч в конце и моё празднование с болельщиками… Видеть их лица среди толпы, когда я бежал по бровке — это было здорово.

Как главный тренер я испытал волнующие эмоции. После семи лет здесь могут возникнуть сомнения: тысячи тренировок, матчей и путешествий, но мы всё ещё здесь и хотим продолжать делать то, что мы делаем. Это заставляет меня испытывать невероятную гордость», — цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

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