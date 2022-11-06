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Гол Даниэля Мальдини не помешал «Милану» обыграть «Специю»

Гол Даниэля Мальдини не помешал «Милану» обыграть «Специю»
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Завершился матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» принимал «Специю». Финальный свисток Микаэля Фаббри зафиксировал победу хозяев – 2:1.

На 21-й минуте Тео Эрнандес вывел миланцев вперёд после точной передачи Исмаэля Беннасера. На исходе часа игры Даниэль Мальдини сравнял счёт, ему ассистировал Аркадиуш Реца. Примечательно, что Даниэль – сын легенды «Милана» Паоло Мальдини, более того, права на него принадлежат команде Стефано Пиоли, в «Специи» Мальдини-младший выступает на правах аренды. На 89-й минуте форвард хозяев Оливье Жиру сумел принести «Милану» победу.

«Милан» набрал 29 очков и обошёл «Аталанту», поднявшись на второе место в турнирной таблице Серии А. «Специя» (9) – на 17-й позиции.

В следующем туре «Милан» на выезде сыграет с «Кремонезе», «Специя» примет «Удинезе».

Италия - Серия А. 13-й тур
05 ноября 2022, суббота. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 1
Специя
Специя
1:0 Эрнандес – 21'   1:1 Мальдини – 59'   2:1 Жиру – 89'
Удаления: Жиру – 90' / нет
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