Гол Даниэля Мальдини не помешал «Милану» обыграть «Специю»

Завершился матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» принимал «Специю». Финальный свисток Микаэля Фаббри зафиксировал победу хозяев – 2:1.



На 21-й минуте Тео Эрнандес вывел миланцев вперёд после точной передачи Исмаэля Беннасера. На исходе часа игры Даниэль Мальдини сравнял счёт, ему ассистировал Аркадиуш Реца. Примечательно, что Даниэль – сын легенды «Милана» Паоло Мальдини, более того, права на него принадлежат команде Стефано Пиоли, в «Специи» Мальдини-младший выступает на правах аренды. На 89-й минуте форвард хозяев Оливье Жиру сумел принести «Милану» победу.



«Милан» набрал 29 очков и обошёл «Аталанту», поднявшись на второе место в турнирной таблице Серии А. «Специя» (9) – на 17-й позиции.



В следующем туре «Милан» на выезде сыграет с «Кремонезе», «Специя» примет «Удинезе».