Пике победил с «Барселоной» в 423 матчах — 5-й показатель в истории команды

В ночь на 6 ноября на стадионе «Спотифай Камп Ноу» проходил матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Барселона» принимала «Альмерию».
Эта встреча стала последней в карьере для защитника «Барселоны» Жерара Пике. 35-летний испанец выиграл с сине-гранатовыми 423 матча — это пятый показатель в истории каталонцев. Больше победных матчей в составе команды провели лишь Андреас Иньеста (459), Хави (476), Серхио Бускетс (482) и Лионель Месси (542). Об этом сообщает Opta Jose в своём «твиттере».
35-летний Пике является воспитанником сине-грантовых. Он играл за каталонцев до 2004 года, а затем перешёл в «Манчестер Юнайтед» и выступал за «Сарагосу». В стан каталонцев вернулся в 2008 году. Вместе с «Барселоной» Жерар выиграл 28 трофеев и провёл за команду в общей сложности 616 игр.
«Барселона» обыграла «Альмерию» в прощальном матче Жерара Пике. Видеоролик:
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