Жиру — о второй жёлтой карточке за снятую футболку: в душе я всё ещё ребёнок

Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру прокомментировал удаление в матче 13-го тура итальянской Серии А со «Специей» (2:1). Напомним, форвард забил победный гол на 89-й минуте и снял футболку, за что получил вторую жёлтую карточку.



«Самое главное — набрать три очка, но я немного раздражён тем, что забыл про первую жёлтую карточку. Мои действия были связаны с выплеском адреналина, радостью от второго гола в сложном матче. В душе я всё ещё ребёнок», — приводит слова Жиру AFP.



Напомним, «Милан» набрал 29 очков и обошёл «Аталанту», поднявшись на второе место в турнирной таблице Серии А. «Специя» (9) – на 17-й позиции. В следующем туре «Милан» на выезде сыграет с «Кремонезе», «Специя» примет «Удинезе».

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