Представитель Дзюбы отказался комментировать информацию о расторжении контракта с «Аданой»

Леонид Гольдман, представитель российского форварда Артёма Дзюбы, отказался комментировать информацию, согласно которой футболист разорвал контракт с турецким «Адана Демирспор». Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, однако официального подтверждения от клуба или игрока не последовало.



«Никак не могу прокомментировать. Многие считают, что новость с Дзюбой — шутка? Обращайтесь к тому, кто опубликовал: пусть даёт комментарий — откуда взял эту информацию», — сказал Гольдман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Дзюба перешёл в турецкий клуб в августе 2022 года, принял участие в пяти встречах «Адана Демирспор» и забил один гол. До перехода в нынешнюю команду россиянин защищал цвета «Зенита».

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