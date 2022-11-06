Представитель Дзюбы отказался комментировать информацию о расторжении контракта с «Аданой»

Леонид Гольдман, представитель российского форварда Артёма Дзюбы, отказался комментировать информацию, согласно которой футболист разорвал контракт с турецким «Адана Демирспор». Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, однако официального подтверждения от клуба или игрока не последовало.
«Никак не могу прокомментировать. Многие считают, что новость с Дзюбой — шутка? Обращайтесь к тому, кто опубликовал: пусть даёт комментарий — откуда взял эту информацию», — сказал Гольдман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Дзюба перешёл в турецкий клуб в августе 2022 года, принял участие в пяти встречах «Адана Демирспор» и забил один гол. До перехода в нынешнюю команду россиянин защищал цвета «Зенита».
Дзюба показал стадион «Бешикташа» в соцсетях
- 6 ноября 2022
-
11:49
-
11:47
-
11:41
-
11:36
-
11:16
-
11:11
-
11:05
-
11:01
-
10:52
-
10:48
-
10:33
-
10:20
-
10:13
-
10:11
-
10:10
-
10:08
-
10:01
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:16
-
09:15
-
09:14
-
09:07
-
08:53
-
08:52
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:03
-
06:24
-
06:21
-
06:17
-
06:04