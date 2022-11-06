Источник: Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор»

Экс-форвард питерского «Зенита Артём Дзюба расторг контракт с турецкой командой «Адана Демирспор», сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

На данный момент какая-либо информация по этому поводу отсутствует, официального подтверждения тоже нет.

Дзюба перешел в турецкую команду летом 2022 года на правах свободного агента, покинув питерский «Зенит». В составе нового клуба 34-летний нападающий принял участие лишь в пяти встречах во всех соревнованиях, в которых отличился лишь однажды. Его контрактное соглашение с «Адана Демирспор» рассчитано до 30 июня 2023 года с возможным продлением ещё на один сезон.



«Адана» занимает четвёртое место в таблице чемпионата Турции, набрав 23 балла после 12 сыгранных туров.

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