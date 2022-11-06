Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор»

Источник: Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор»
Комментарии

Экс-форвард питерского «Зенита Артём Дзюба расторг контракт с турецкой командой «Адана Демирспор», сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

На данный момент какая-либо информация по этому поводу отсутствует, официального подтверждения тоже нет.

Дзюба перешел в турецкую команду летом 2022 года на правах свободного агента, покинув питерский «Зенит». В составе нового клуба 34-летний нападающий принял участие лишь в пяти встречах во всех соревнованиях, в которых отличился лишь однажды. Его контрактное соглашение с «Адана Демирспор» рассчитано до 30 июня 2023 года с возможным продлением ещё на один сезон.

«Адана» занимает четвёртое место в таблице чемпионата Турции, набрав 23 балла после 12 сыгранных туров.

Легионеры, получившие гражданство РФ. Видеоролик:

Новость по теме
Президент «Аданы»: вы не можете купить правую ногу Дзюбы, продавая 100 тыс. футболок в год
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022