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«Манчестер Сити» предложит € 120 млн за Рафаэла Леау в январе

«Манчестер Сити» предложит € 120 млн за Рафаэла Леау в январе
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Нападающий «Милана» Рафаэл Леау в зимнее трансферное окно может стать футболистом «Манчестер Сити». Английский клуб готов предложить за 23-летнего футболиста сборной Португалии € 120 млн, а самому ему платить € 10 млн за сезон. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Леау стал игроком «Милана» в 2019 году, перейдя из «Лилля» за € 29,5 млн. В 133 матчах за команду Рафаэл забил 33 гола и отдал 30 результативных передач. В минувшем сезоне он помог своей команде впервые за 11 лет выиграть чемпионство в Италии. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Рыночная стоимость Рафаэла Леау оценивается в € 70 млн.

Ранее сообщалось, что «Милан» ведёт переговоры с Леау о продлении контракта. Подписать португальского форварда хотят множество топ-клубов Европы.

Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:

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