«Енисей» обыграл «Кубань» в матче Первой лиги

Сегодня, 6 ноября, на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске проходил матч 17-го тура Мелбет Первой лиги. Играли местный «Енисей» и краснодарская «Кубань». Финальный свисток Владимира Сельдякова ознаменовал победу домашней команды со счётом 2:1.
Ждать первого гола болельщикам встречи пришлось до 73-й минуты: тогда счёт открыл форвард «Енисея» Идрис Умаев. Через несколько минут полузащитник Егор Иванов увеличил преимущество красноярской команды. Единственный мяч в составе «Кубани» забил полузащитник Нури Абдоков.
«Енисей» набрал 30 очков и вышел на промежуточную вторую строчку турнирной таблицы Мелбет Первой лиги. В следующем туре коллектив сыграет с казанским «Рубином» в гостях. У «Кубани» остаётся 16 очков и 14-я строчка. В следующем туре команда сыграет с «Нефтехимиком» дома.
- 6 ноября 2022
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