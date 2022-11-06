«Енисей» обыграл «Кубань» в матче Первой лиги

Сегодня, 6 ноября, на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске проходил матч 17-го тура Мелбет Первой лиги. Играли местный «Енисей» и краснодарская «Кубань». Финальный свисток Владимира Сельдякова ознаменовал победу домашней команды со счётом 2:1.

Ждать первого гола болельщикам встречи пришлось до 73-й минуты: тогда счёт открыл форвард «Енисея» Идрис Умаев. Через несколько минут полузащитник Егор Иванов увеличил преимущество красноярской команды. Единственный мяч в составе «Кубани» забил полузащитник Нури Абдоков.

«Енисей» набрал 30 очков и вышел на промежуточную вторую строчку турнирной таблицы Мелбет Первой лиги. В следующем туре коллектив сыграет с казанским «Рубином» в гостях. У «Кубани» остаётся 16 очков и 14-я строчка. В следующем туре команда сыграет с «Нефтехимиком» дома.