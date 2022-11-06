Анчелотти: Пике был одним из лучших центральных защитников эпохи

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу завершения клубной карьеры защитника Жерара Пике.



«Он был одним из лучших центральных защитников эпохи. Умный, аккуратный, но он сам решил остановиться. Важно, чтобы ты имел возможность сам принимать такое решение. Я желаю Пике всего наилучшего», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.



Напомним, Пике является воспитанником «Барселоны». Защитник играл за клуб до 2004 года, а затем перешёл в «Манчестер Юнайтед» и выступал за «Сарагосу». В стан сине-гранатовых защитник вернулся в 2008 году. Вместе с «Барселоной» Пике выиграл 28 трофеев и провёл за команду 616 матчей. Накануне футболист провёл прощальный матч в составе «Барселоны».