Головин в матче с «Тулузой» забил третий гол в текущем сезоне чемпионата Франции
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин стал автором забитого мяча в матче 14-го тура французской Лиги 1, в котором монегаски встречаются с «Тулузой» (47-я минута, 1:0).
26-летний футболист отличился на 46-й минуте встречи, сразу после перерыва, открыв счёт в матче. Этот гол стал третьим для Головина в текущем сезоне чемпионата Франции, ранее он отличился во встрече 8-го тура с «Реймсом» (3:0) и матче 13-го тура с «Анже» (2:0). Также на счету россиянина две голевые передачи: в играх с «ПСЖ» (1:1) и «Нантом» (4:1).
«Монако» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 24 очка после 13 встреч. «Тулуза» располагается на 11-й строчке чемпионата Франции, в активе клуба 16 очков в 13 играх.
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