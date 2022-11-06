«Ньюкасл» разгромил «Саутгемптон» и поднялся на третье место АПЛ

Сегодня, 6 ноября, состоялись матчи 15-го тура английской Премьер-лиги. В первой игре «Ньюкасл Юнайтед» гостил у «Саутгемптона», а в параллельной «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Кристал Пэлас».

«Ньюкасл» открыл счёт на 35-й минуте встречи благодаря усилиям Мигеля Альмирона. На 58-й минуте «сороки» укрепили преимущество — отличился Кристофер Вуд с передачи Джейкоба Мёрфи. Через четыре минуты гости забили ещё один — в этот раз забил Джозеф Уиллок после точного паса Кирана Триппьера. На 88-й минуте Ромен Перро сумел сократить отставание «святых» в счёте после паса Мохаммеда Салису. Но на 91-й минуте Бруно Гимарайнс установил итоговый счёт матча — 4:1 в пользу «Ньюкасла».

В другой встрече борьба была более равная. «Молотобойцы» открыли счёт на 20-й минуте благодаря точному удару Мохамеда Саида Бенрахма после передача Лукаса Пакета. На 41-й минуте «Кристал Пэлас» сравнял — гол на счету Уилфрида Захи, точный пас ему отдал Эберечи Эзе. На 90+4-й минуте защитник хозяев Аарон Крессуэлл поразил ворота своей же команды и подарил «орлам» победу — 2:1.