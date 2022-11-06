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«Ньюкасл» разгромил «Саутгемптон» и поднялся на третье место АПЛ

«Ньюкасл» разгромил «Саутгемптон» и поднялся на третье место АПЛ
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Сегодня, 6 ноября, состоялись матчи 15-го тура английской Премьер-лиги. В первой игре «Ньюкасл Юнайтед» гостил у «Саутгемптона», а в параллельной «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Кристал Пэлас».

«Ньюкасл» открыл счёт на 35-й минуте встречи благодаря усилиям Мигеля Альмирона. На 58-й минуте «сороки» укрепили преимущество — отличился Кристофер Вуд с передачи Джейкоба Мёрфи. Через четыре минуты гости забили ещё один — в этот раз забил Джозеф Уиллок после точного паса Кирана Триппьера. На 88-й минуте Ромен Перро сумел сократить отставание «святых» в счёте после паса Мохаммеда Салису. Но на 91-й минуте Бруно Гимарайнс установил итоговый счёт матча — 4:1 в пользу «Ньюкасла».

Англия - Премьер-лига. 15-й тур
06 ноября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 4
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Альмирон – 35'   0:2 Вуд – 58'   0:3 Уиллок – 62'   1:3 Перро – 89'   1:4 Гимарайнс – 90+1'

В другой встрече борьба была более равная. «Молотобойцы» открыли счёт на 20-й минуте благодаря точному удару Мохамеда Саида Бенрахма после передача Лукаса Пакета. На 41-й минуте «Кристал Пэлас» сравнял — гол на счету Уилфрида Захи, точный пас ему отдал Эберечи Эзе. На 90+4-й минуте защитник хозяев Аарон Крессуэлл поразил ворота своей же команды и подарил «орлам» победу — 2:1.

Англия - Премьер-лига. 15-й тур
06 ноября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Бенрахма – 20'   1:1 Заха – 41'   1:2 Крессуэлл – 90+4' (автогол)
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