Тен Хаг — о поражении «МЮ» в матче с «Астон Виллой»: мы не были готовы к игре

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение своей команды в выездной встрече с «Астон Виллой» со счётом 1:3.
«Мы пропустили в начале первого тайма и начале второго. Это неприемлемо. Нужно быть готовыми к игре, но мы не были. Мы должны были быть более резкими. Я сказал, что результат зависит только от нас, и это так. Но мы не контролировали мяч. Мы слишком много позволяли сопернику в самом начале игры, у нас не было правильной организации в обороне, но особенно мы не следовали правилам в защите и проигрывали верховые единоборства.
Результат никогда не лжёт. В футболе вы получаете только то, на что наиграли. Сегодня мы были недостаточно хороши. Нужно уметь читать игру. Нужно правильно выстраиваться в обороне и не пропускать два гола подряд. Нужно держаться вместе, играть компактно и побеждать в матчах. Только так можно оставаться на вершине. Но всего этого мы сегодня не сделали», — цитирует тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»:
- 6 ноября 2022
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