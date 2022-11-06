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Женская сборная России объявила состав на сбор в Сербии

Женская сборная России объявила состав на сбор в Сербии
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Пресс-служба женской сборной России объявила состав команды на тренировочный сбор, который пройдёт в Сербии. Команда уже отправилась на заключительный сбор в этом году.

Состав женской сборной России:

Вратари: Татьяна Щербак, Юлия Гриченко, Диана Пономарёва.

Защитницы: Анна Беломытцева, Элина Самойлова, Алсу Абдуллина, Вероника Куропаткина, Вера Симановская, Елизавета Семёнова, Валентина Смирнова, Юлия Плешкова.

Полузащитницы: Яна Шеина, Марина Фёдорова, Надежда Смирнова, Татьяна Петрова, Лина Якупова, Анастасия Поздеева, Наталья Трофимова, Кристина Комиссарова.

Нападающие: Нелли Коровкина, Екатерина Пантюхина, Елена Шестернёва, Лиана Юхаева.

Команда России запланировала два матча со сборной Сербии.

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