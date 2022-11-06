Женская сборная России объявила состав на сбор в Сербии
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Пресс-служба женской сборной России объявила состав команды на тренировочный сбор, который пройдёт в Сербии. Команда уже отправилась на заключительный сбор в этом году.
Состав женской сборной России:
Вратари: Татьяна Щербак, Юлия Гриченко, Диана Пономарёва.
Защитницы: Анна Беломытцева, Элина Самойлова, Алсу Абдуллина, Вероника Куропаткина, Вера Симановская, Елизавета Семёнова, Валентина Смирнова, Юлия Плешкова.
Полузащитницы: Яна Шеина, Марина Фёдорова, Надежда Смирнова, Татьяна Петрова, Лина Якупова, Анастасия Поздеева, Наталья Трофимова, Кристина Комиссарова.
Нападающие: Нелли Коровкина, Екатерина Пантюхина, Елена Шестернёва, Лиана Юхаева.
Команда России запланировала два матча со сборной Сербии.
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