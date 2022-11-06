Кожемякин объяснялся с фанатами «Торпедо», Пиняев праздновал гол. Фото победы «Крыльев»

6 ноября в Москве на стадионе «Лужники» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» одержали победу над «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу самарской команды.

На 34-й минуте счёт открыл защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца. На 47-й минуте отличился полузащитник Сергей Пиняев.

Для самарцев эта победа стала второй в РПЛ подряд. «Торпедо» потерпело четвёртое поражение кряду.



«Крылья Советов» набрали 20 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московское «Торпедо» (6) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (39).

Лучшие кадры с матча «Торпедо» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.