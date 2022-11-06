Радченко — о подозрениях в адрес Чистякова: в версию «Зенита» не верю. Это игровая ошибка

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал информацию о том, что защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков специально плохо сыграл в матче с грозненским «Ахматом» (поражение 1:2).



«Дмитрия знаю очень давно — это наш воспитанник. В версию «Зенита» однозначно не верю. Просто так бывает — не вошёл в игру. Конечно, это игровая ошибка.



Можно вспомнить ситуации с Мостовым, когда его выпустили, а через семь минут Семак обратно заменил. Это рабочая ситуация. В игре с «Ахматом» Мостовой, наоборот, усилил игру.



Думаю, руководство клуба, тренерский штаб и сам Дима разберутся, в чём дело и что происходит. Должно быть всё нормально: никаких конфликтов в «Зените» быть не должно», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил, что причиной резкой реакции и вывода Дмитрия Чистякова из основного состава «Зенита» стали подозрения руководства клуба в том, что защитник специально плохо сыграл в матче с грозненским «Ахматом».



В матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) ошибка игрока позволила форварду грозненцев Мохамеду Конате забить второй гол гостей. На 32-й минуте игры вместо Чистякова на поле вышел Данил Круговой.



После этого генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Чистяков выведен из основного состава клуба.