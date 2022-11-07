Стала известна причина, по которой «Адана» решила расторгнуть контракт с Дзюбой

34-летний российский нападающий Артём Дзюба покинул турецкий «Адана Демирспор» по инициативе самого клуба. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Как отмечает источник, игрок просто не подходил под схему главного тренера — это основная причина. При этом проблем с зарплатами в клубе нет, все вовремя получали деньги. Артём получил последнюю зарплату и покинул «Адану» по соглашению сторон.

Напомним, Дзюба стал игроком турецкого клуба в середине августа этого года, подписав контракт на один год с опцией продления на аналогичный срок. За «Адану» Дзюба успел провести пять встреч во всех турнирах, трижды появившись в старте. На его счету лишь один забитый мяч.

Всего за карьеру Артём Дзюба принял участие в 520 матчах, в которых отметился 193 голами и 106 результативными передачами.

Дзюба кормит львицу.