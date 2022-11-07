«Охота на ведьм». Канищев — о подозрениях «Зенита» в адрес Чистякова

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал информацию о том, что защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков специально плохо сыграл в матче 16-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (1:2).

«Слова Медведева про Чистякова — «охота на ведьм», дилетантский подход к анализу событий. Если Медведев занимает должность директора, это не значит, что он разбирается в футболе и может правильно оценивать действия футболистов. По этой логике нужно отправить в «Ахмат» половину бразильцев «Зенита», которые первые полчаса разминались на поле. Брак у них в матче был невероятный — практически 90 процентов. Единственное, они ошибались далеко от своих ворот, а Чистяков ошибся у своих. Но из него сделали «козла отпущения». Это самое простое. Медведеву лучше заниматься административной деятельностью, а не оценкой игры футболистов», — приводит слова Канищева «РБ Спорт».

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил, что причиной резкой реакции и вывода Дмитрия Чистякова из основного состава «Зенита» стали подозрения руководства клуба в том, что защитник специально плохо сыграл в матче с грозненским «Ахматом». После этого генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Чистяков выведен из основного состава клуба.