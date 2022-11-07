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Галтье прокомментировал повреждение Килиана Мбаппе

Галтье прокомментировал повреждение Килиана Мбаппе
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Главынй тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказался о повреждении, полученном нападающим клуба Килианом Мбаппе во вчерашней игре с «Лорьяном».

«Ничего серьёзного. Мы видели новость о Кариме Бензема, но у Килиана ничего серьёзного нет. Он играет постоянно, и в таком случае гораздо лучше не рисковать и попросить замену. Конечно, можно было оставить его на поле, но при этом была вероятность надолго выбыть из игры», — приводит слова Галтье RMC Sport.

Напомним, матч между «Лорьяном» и «ПСЖ» завершился победой парижского клуба со счётом 2:1.

В нынешнем сезоне французского чемпионата на счету Мбаппе 11 голов и две результативные передачи в 13-ти матчах. Француз также забил семь мячей и трижды ассистировал партнёрам в шести играх Лиги чемпионов.

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