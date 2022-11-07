Иван Миладинович: паспорт РФ получил, но об игре за сборную России не думаю

Защитник «Сочи» Иван Миладинович высказался о возможности игры за сборную России после получения им российского паспорта.

«Я легионер? Пока что да. Но сейчас с количеством легионеров проблем нет. Безусловно, я и дальше хочу оставаться в России. У меня контракт ещё на полтора года. Так что пока сфокусирован на игре за клуб. О будущем не думал. Хотел бы ли я выступать за российскую сборную? Об этом даже не думаю. Я слишком много пропустил из-за травмы и других неприятных ситуаций. Поэтому сейчас хочу просто как можно больше играть», — приводит слова Миладиновича «РБ Спорт».

Напомним, после 16 туров «Сочи» занимает девятое место в таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 22 очка. У лидера, «Зенита», 39 очков. В следующем туре «Сочи» в гостях сыграет с «Химками».