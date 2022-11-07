Сергей Пиняев: сборная России? Ничего сверхъестественного не почувствовал
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о вызове в сборную России.
«Первые эмоции от попадания в расширенный список сборной России? Приятно, но ничего сверхъестественного не почувствовал. Рад, что могу быть полезен.
Никакой уверенности, что точно попаду в сборную, быть не может. В этом списке каждый мастер своего дела. Только тренеру решать, кто окажется в окончательном составе сборной», — сказал Пиняев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Таджикистана. Встреча пройдёт в Душанбе 17 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.
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