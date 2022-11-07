Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Пиняев: сборная России? Ничего сверхъестественного не почувствовал

Сергей Пиняев: сборная России? Ничего сверхъестественного не почувствовал
Комментарии

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о вызове в сборную России.

«Первые эмоции от попадания в расширенный список сборной России? Приятно, но ничего сверхъестественного не почувствовал. Рад, что могу быть полезен.

Никакой уверенности, что точно попаду в сборную, быть не может. В этом списке каждый мастер своего дела. Только тренеру решать, кто окажется в окончательном составе сборной», — сказал Пиняев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Таджикистана. Встреча пройдёт в Душанбе 17 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

Пиняев не смог повторить челлендж от Зане

Карпин сделал подарок Пиняеву! А игроков «Спартака» в сборной России больше, чем «Зенита» Карпин сделал подарок Пиняеву! А игроков «Спартака» в сборной России больше, чем «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022