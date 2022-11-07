«Бока Хуниорс» не смог доиграть матч за трофей из-за семи удалений

В ночь с 6 на 7 ноября в Аргентине состоялся матч за Трофей чемпионов, в котором встретились «Бока Хуниорс» и «Расинг». Градус эмоций был настолько высок, что игра завершилась досрочно — «Бока Хуниорс» не смог продолжать матч из-за большого количества удалений.

В составе «Бока Хуниорс» были удалены семь футболистов (пять — на поле, двое — на скамейке запасных), а также главный тренер команды Уго Ибарра. У «Боки» на поле осталось менее семи игроков, поэтому главный арбитр был вынужден завершить матч на несколько минут раньше положенного. Примечательно, что «Расинг» также отметился в протоколе матча тремя красными карточками. Таким образом, суммарно удаления получили 10 футболистов и один тренер.

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Расинга». Арбитр досрочно дал финальный свисток, команды не доиграли полностью компенсированное время ко второму экстра-тайму.

Отметим, что Трофей чемпионов — это матч, в котором традиционно встречаются чемпион страны и обладатель Кубка Профессиональной лиги Аргентины. В обоих турнирах победил «Бока Хуниорс», поэтому вторая путёвка в матч за Трофей чемпионов была разыграна между «Расингом» (серебро чемпионата Аргентины) и «Тигре» (финалистом Кубка лиги).