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«Бока Хуниорс» стал чемпионом Аргентины

«Бока Хуниорс» стал чемпионом Аргентины
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Аргентинский футбольный клуб «Бока Хуниорс» завоевал золото чемпионата страны, сыграв вничью в матче последнего, 27-го тура с «Индепендьенте» (2:2).

Перед началом заключительного тура чемпионата «Бока Хуниорс» опережал своих преследователей из футбольного клуба «Расинг Авельянеда» на одно очко. «Расинг» в параллельном матче встречался с «Ривер Плейт» и не реализовал пенальти при равном счёте на 89-й минуте встречи, а в компенсированное время их соперники забили победный мяч (1:2).

Таким образом, на счету «Бока Хуниорс» стало 52 очка в турнирной таблице, а у «Расинга» — 50.

«Бока» завоевал 35-е чемпионство в своей истории, больше него чемпионом Аргентины становился только «Ривер Плейт» (36).

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