RMC Sport: 36-летний Оливье Жиру поедет с Францией на чемпионат мира

Нападающий «Милана» Оливье Жиру включён главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом в заявку команды на чемпионат мира в Катаре. Официально об этом будет объявлено в среду, 9 ноября. Об этом сообщает RMC Sport.

Отметим, что после прошлогоднего чемпионата Европы Жиру пропустил 11 из 15 матчей за национальную команду. Лишь две встречи футболист пропустил из-за перенесённого коронавируса, в остальных девяти — банальное отсутствие в заявке сборной Франции. Однако Жиру в сентябре вызывался в национальную команду и даже отметился голом и результативной передачей во встрече с Австрией (2:0) в Лиге наций УЕФА.



Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Для Жиру, сыгравшего в составе сборной Франции 114 матчей, это третий подобный турнир.



Статистика Жиру на чемпионатах мира в Бразилии и России: 12 матчей, гол и две результативные передачи.

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