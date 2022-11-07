Агент Тюкавина: Костя работает, не психует. Может, не все рекорды второй форвард побил

Агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов оценил ситуацию с небольшим игровым временем футболиста в текущем сезоне.

«Есть ли у Тюкавина недовольство небольшим игровым временем при результативной игре? Конечно, он недоволен. Давайте теперь надеяться, что дадут не 21, а 23 минуты. Вы подкалываете? Он же сказал в интервью, что практически не играет. Получается как день сурка. При Шварце у них была честная конкуренция с Грулёвым. Были понятны правила игры: если Грулёв забивал, потом выходил на 60 минут, а Костя получал 30 минут. Если Костя себя за эти полчаса проявлял, затем получал час. А здесь как будто кто-то купил абонемент. При любой ситуации он сидит. Но то, что считает агент, — на это наплевать, тренер отвечает за результат. Если поделить игровое время Тюкавина на голевые действия, у него нормальная статистика. Вот Сычевой — один из лучших бомбардиров, но с «Химками» его вообще не видно было. А Костя когда выходит, ни разу не выдавал провального матча. Он и работает больше на тренировках, и выходит доказывает. Не знаю, что должно произойти, чтобы ему больше игрового времени давали.

Повод ли это подумать о смене клуба зимой? Нет, не повод. У нас есть действующий контракт, «Динамо» выполняет все условия. Наоборот, хочется в «Динамо» себя проявлять. Но Костя выходит, забивает и ждёт ответной реакции. А получается как день сурка, непонятно, что надо сделать, чтобы ему доверяли минут 50–60 играть. Может, не все рекорды, бонусы набрал второй нападающий, не знаю. Хорошо, что у Кости характер сильный. Он не ломается, не психует, выходит и делает свою работу, не убирает ноги, не изображает ни дельфина, ни русалку. Выходит, цепляется. Посмотрим, команда проиграла, может, какие-то выводы сделают», — приводит слова представителя Тюкавина «РБ Спорт».

Тюкавин сыграл в 19 матчах текущего сезона за «Динамо» в РПЛ и Кубке России, забив пять голов и сделав три голевые передачи за 693 минуты на поле. Одноклубник Тюкавина нападающий Фёдор Смолов сыграл более 1100 минут в этом сезоне, забив девять голов и сделав пять голевых передач в 17 матчах. Летом «Динамо» возглавил Славиша Йоканович.