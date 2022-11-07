Аллегри рассказал о разговоре с Рабьо перед сорванным трансфером в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри вспомнил о разговоре с полузащитником команды Адриеном Рабьо. Летом 2022 года французский хавбек был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»: клубы согласовали условия трансфера, но манкунианцы не договорились с игроком об условиях контракта.
«Я говорил с ним о возможном переходе, спрашивал, будет ли он счастлив, если уйдёт. Сказал Адриену, что его ценят в «Ювентусе». Я считаю его великим игроком, Рабьо — опытный футболист, показывающий отличную игру и ставящий себя на службу команде», — приводит слова Аллегри DAZN.
27-летний Рабьо играет за «Ювентус» с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 14 матчах во всех турнирах забил пять голов. Соглашение между сторонами истекает летом 2023-го.
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