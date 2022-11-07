Аллегри: Скудетто? «Наполи» делает удивительные вещи и имеет преимущество в 10 очков

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в контексте победы своего клуба в матче с «Интером», который состоялся вчера, 6 ноября, ответил на вопрос о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.
«Скудетто? Наша цель – сделать всё наилучшим образом. Мы смотрим, кто перед нами – до четвертого места два очка. Мы должны двигаться шаг за шагом.
«Наполи» делает удивительные вещи и имеет преимущество в 10 очков. Мы должны посмотреть, что будет перед зимней паузой», — приводит слова Массимилиано Аллегри журналист Николо Скира на своей страничке в «Твиттере».
Напомним, «Ювентус» у себя на поле обыграл «Интер» со счётом 2:0. Туринский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидера, «Наполи», 10 очков.
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- 7 ноября 2022
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