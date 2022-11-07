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Артета — лучший тренер «Арсенала» по числу побед в первых 150 матчах

Артета — лучший тренер «Арсенала» по числу побед в первых 150 матчах
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета привёл команду к победе в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:0). Для 40-летнего специалиста это 87-я победа в 150 встречах у руля команды. По этому показателю он лучший тренер «Арсенала»: у Арсена Венгера, занимающего в этом рейтинге второе место, 82 победы. Столько же побед и у Джорджа Грэма (82).

Артета был футболистом «Арсенала» с 2011 по 2016 год, когда и завершил карьеру. Позднее он входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», а с декабря 2019-го начал сольную карьеру в «Арсенале».

В нынешнем сезоне команда под его руководством набрала 34 очка в 13 матчах чемпионата Англии и занимает в турнирной таблице первое место. На втором месте расположился «Манчестер Сити» (32).

Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:

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