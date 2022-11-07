Глебов: после ухода иностранцев «Ростов» сплотился. Двигаемся вперёд дружным коллективом

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Данил Глебов поделился впечатлениями от победы над «Динамо» (2:1) и рассказал о том, что изменилось в ростовской команде после ухода легионеров.

«Арбитр не свистел много фолов? Я не хочу на судейскую тему разговаривать. Они видят по-своему эти эпизоды. Пусть трактуют так, как им нужно.



В первом тайме не всё получалось. Где-то быстро перейти из обороны в атаку, где-то не получалось создавать моменты. Бывают и такие игры, где выходят на первый план самоотдача, борьба, единоборства, перехваты.



С «Зенитом» можно играть. Мы им проиграли, но сами себе проблемы создали. Какими-то обрезами, неправильными решениями. Не скажу, что против «Зенита» очень тяжело играть. Да, у них сильные футболисты, нас тогда просто не простили.



Будем ли бороться за медали? Посмотрим. В команде всё так же. Выходим на каждую игру с целью победить. Посмотрите, какая плотность в таблице. Один-два тура неудачно сыграли — и всё.



Что изменилось после ухода иностранцев? Наверное, команда стала сплочённее. Нет никаких групп, двигаемся вперёд единым дружным коллективом», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

«Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав 32 очка после 16 туров, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.