«По-твоему, это удар? Вот это удар». «Ростов» ответил «Динамо» видео с Чаком Норрисом

Футбольный клуб «Ростов» в своём официальном телеграм-канале после игры с московским «Динамо» (2:1) опубликовал видео с актёром Чаком Норрисом из фильма «Порождения ада».
Герой фильма в исполнении Чака Норриса, получая удары по лицу, произносит: «Ну, давай, думаешь, ты крутой, да? Крутой, да? По-твоему, это удар? Вот это удар». После второго удара, который терпит герой фильма, в видео появляется вставка «Спустя 17 ударов...» и гол полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина на 66-й минуте матча. Гол Щетинина случился после первого удара «Ростова» по воротам «Динамо» в матче. До этого московский клуб 17 раз атаковал ворота хозяев.
«Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России после 16 сыгранных матчей. «Динамо» расположилось на шестой позиции.
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