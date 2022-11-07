«Ничего личного». Защитник «Арсенала» Габриэл потроллил Обамеянга после победы над «Челси»

Футболист «Арсенала» Габриэл Магальянс после победы своей команды в лондонском дерби над «Челси» (1:0) в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги потроллил бывшего футболиста «канониров» Пьер-Эмерика Обамеянга, который в этой игре находился по другую сторону поля.
«Ничего личного… Лондон — красный», — написал Габриэл в «Твиттере».
Перед игрой с «Арсеналом» Обамеянг сказал следующее: «Арсенал», ничего личного, я вернулся. Я — синий (прозвище «Челси». — Прим. «Чемпионата»). Готов к матчу, вперёд».
33-летний Обамеянг был нападающим «Арсенала» с января 2018 по январь 2022 года. Габонец даже дослужился до роли капитана команды, но ушёл из неё свободным агентом из-за конфликтов. Позднее он перешёл в «Барселону», откуда через полгода вернулся в АПЛ, выбрав в качестве нового клуба «Челси».
- 7 ноября 2022
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