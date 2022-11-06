«Челси» пропустил удивительный гол в дерби. «Арсенал» сметает всех в АПЛ!

С первых минут «Арсенал» выглядел предпочтительнее. Превосходил по большинству показателей – в том числе по владению и созданным моментам. Один из таких был у Жезуса после навеса Мартинелли. Центральный нападающий чуть-чуть не дотянулся и потом ещё долго показывал на пальцах, как мало ему не хватило до гола. Даже уходя на перерыв, бразилец вспоминал этот момент.

«Челси» — «Арсенал». Жест Жезуса Фото: Кадр из трансляции

Другой интересный эпизод случился в середине первого тайма, когда Обамеянг жёстко въехал в Уайта и заслуженно получил жёлтую. Тренер «Арсенала» в этот момент вскипел и носился по бровке. Видимо, рассчитывал, что нападающего удалят.

Между Артетой и Обамеянгом давно сложились непростые отношения. Видимо, с тех пор, как форвард в «Арсенале» второй раз позволил себе опоздание и лишился капитанской повязки. По версии Обамеянга, тренер не умеет работать с великими игроками и может управлять только молодыми.

«Челси» — «Арсенал» Фото: Кадр из трансляции

В целом Обамеянг провёл весьма бледный матч: лишь четыре касания за первый тайм. На 64-й минуте его заменил Броя. Это случилось сразу после гола гостей.



Отличился Габриэл Магальянс, который пробил с нескольких сантиметров по пустым воротам. Удивительно, как после подачи углового мяч прошёл на уровне пояса мимо всех игроков «Челси». Бразилец мог даже не трогать мяч – и он зашёл бы после подачи Саки с углового. Что делала оборона «Челси» – не совсем понятно.

«Челси» — «Арсенал» Фото: Marc Atkins/Getty Images

Для Габриэла (который защитник) этот гол оказался вторым в сезоне и снова победным. До этого его мяч «Фулхэму» принёс три очка.

После гола «Арсенал» не ушёл в защиту и продолжил нагнетать. Моменты возникали значительно чаще у ворот Менди, чем у ворот Рамсдейла. Несколько атак игроки «Челси» смогли остановить только благодаря фолам на жёлтую карточку. В результате счёт не изменился – «Арсенал» победил и вернулся на первое место в АПЛ.

До ЧМ-2022 в чемпионате Англии состоится ещё один тур. «Челси» поедет в Ньюкасл, а «Арсенал» встретится с «Вулверхэмптоном» на его поле.