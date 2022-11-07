Капитан «Арсенала» Эдегор прокомментировал победу над «Челси» в матче АПЛ

Капитан и полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в матче 15-го тура английской Премьер-лиги.
«Думаю, это была большая победа. «Арсенал» заслужил победу и контролировал игру. Мы были более доминирующей командой на протяжении всей игры и ближе к концу встречи забили гол. «Арсенал» хорошо защищался, хорошо владел мячом и мог удерживать его в сложных игровых ситуациях.
Так мы и хотим играть, понимаете? Быть более доминирующей командой. Да, я играл на «Стэмфорд Бридж» три раза и все выиграл. Поэтому, конечно, мы должны продолжать в том же духе. Да, мы снова провели большой матч, и я очень горжусь командой и всеми», — приводит слова Эдегора пресс-служба «Арсенала» на официальном сайте.
«Арсенал» в 13 встречах чемпионата Англии набрал 34 очка и продолжает занимать первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» на два очка.
У кого в АПЛ самый крупный контракт? Видеоролик:
- 7 ноября 2022
-
12:16
-
12:11
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
11:45
-
11:43
-
11:35
-
11:23
-
11:22
-
11:15
-
11:00
-
10:58
-
10:55
-
10:50
-
10:35
-
10:30
-
10:30
-
10:23
-
10:15
-
10:01
-
09:55
-
09:43
-
09:38
-
09:37
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:24
-
08:50
-
08:45
-
08:45
-
08:30
-
08:25
-
08:20