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Капитан «Арсенала» Эдегор прокомментировал победу над «Челси» в матче АПЛ

Капитан «Арсенала» Эдегор прокомментировал победу над «Челси» в матче АПЛ
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Капитан и полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в матче 15-го тура английской Премьер-лиги.

«Думаю, это была большая победа. «Арсенал» заслужил победу и контролировал игру. Мы были более доминирующей командой на протяжении всей игры и ближе к концу встречи забили гол. «Арсенал» хорошо защищался, хорошо владел мячом и мог удерживать его в сложных игровых ситуациях.

Так мы и хотим играть, понимаете? Быть более доминирующей командой. Да, я играл на «Стэмфорд Бридж» три раза и все выиграл. Поэтому, конечно, мы должны продолжать в том же духе. Да, мы снова провели большой матч, и я очень горжусь командой и всеми», — приводит слова Эдегора пресс-служба «Арсенала» на официальном сайте.

«Арсенал» в 13 встречах чемпионата Англии набрал 34 очка и продолжает занимать первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» на два очка.

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