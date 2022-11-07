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18-летний воспитанник «Локо» Погостнов прокомментировал свой дебют за первую команду в РПЛ

18-летний воспитанник «Локо» Погостнов прокомментировал свой дебют за первую команду в РПЛ
Дмитрий Баринов и Егор Погостнов
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Защитник «Локомотива» Егор Погостнов высказался о своём дебюте за основную команду в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2).

«Эмоции от дебюта? Исключительно положительные. Конечно, это не тот результат, которого хотел «Локомотив». «Локомотив» — это всегда про выигрывать и побеждать. Ничья с «Уралом» — имеем, что имеем. Но эмоции только положительные», — сказал Погостнов в видео, опубликованном на Youtube-канале «Локомотива».

18-летний Погостнов — воспитанник железнодорожников. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах Молодёжной футбольной лиги и отдал две результативные передачи.

После 16 туров чемпионата России «Локомотив» занимает в турнирной таблице 14-е место, набрав 13 очков.

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